Benfica 2021/22 à lupa: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO



Fundado em 1904, o Benfica é o clube com mais troféus de campeão nacional, 37 no total. Após o 3º lugar na última época, os encarnados avançam para uma temporada do tudo ou nada, enquanto atravessam o período mais conturbado do passado recente do clube. Sem Luís Filipe Vieira, as águias tiveram um mercado de transferências agitado, destacando-se a contratação de João Mário ao Sporting e a chegada do reforço Yaremchuk.