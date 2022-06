Benfica abre treino aos media de forma parcial

O Benfica anunciou que irá abrir parcialmente o treino de quinta-feira, no Benfica Campus. Nos primeiros 15 minutos, a comunicação social poderá mostrar o que faz o grupo às ordens do técnico Roger Schmidt.O treino está agendado para as 11 horas.Recorde-se que os encarnados irão realizar um treino aberto aos sócios e simpatizantes já no domingo, no Estádio da Luz, a partir das 17 horas.