Benfica abre venda de bilhetes para o jogo em San Siro na segunda-feira

Benfica vai abrir a venda de bilhetes para o jogo em San Siro, com o Inter de Milão, na segunda-feira a partir das 10 horas. Os ingressos têm o preço único de 60 euros.Os sócios com Red Pass e que tenham marcado presença nos 13 jogos em casa na presença edição da Liga Bwin terão prioridade em adquirir bilhetes. Para os dias seguintes, estará reservada a comercialização dos bilhetes que restarem para sócios também com bilhete de época (sem menção ao número de jogos vistos no Estádio da Luz) e aos associados no geral.A primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões disputa-se na Luz, a 11 de abril. No dia 19, encarnados e italianos defrontam-se em San Siro.

"- Solicitamos a maior compreensão a todos os Sócios do SL Benfica, visto que os bilhetes disponíveis para o desafio não são em número suficiente para satisfazer todas as necessidades

- Informarmos que no âmbito de venda de bilhética para UCL KO Stage QF 2nd Leg – FC Inter vs. SL Benfica, a realizar-se no Estádio de San Siro, os seus dados pessoais (nomeadamente o seu nome, número de cartão de cidadão, data de nascimento e nacionalidade) serão partilhados com o clube promotor do jogo (FC Inter), de acordo com a legislação italiana em vigor, unicamente para as finalidades de emissão e personalização de bilhética e para garantir a segurança do jogo. O FC Inter eliminará os seus dados após o jogo

- Aquando do acesso ao estádio, os assistentes de recinto desportivo e/ou as forças de segurança irão verificar a correspondência da identidade do espectador com a que consta no título de ingresso, designadamente consultando o documento de identificação civil

- Os bilhetes serão enviados via correio eletrónico para o email disponibilizado no ato da compra, até 12 horas antes do jogo

- Os lugares atribuídos são da responsabilidade da equipa organizadora do evento

- Cada um dos bilhetes será personalizado com o Nome e CC do Sócio, adepto ou simpatizante portador do título de ingresso

- O bilhete é pessoal e intransmissível mediante os dados inseridos

Não existem trocas e/ou devoluções

Para mais informações sobre a forma como o Benfica trata os seus dados pessoais, por favor consulte a nossa Política de Privacidade"