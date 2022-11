Benfica acusado de falsificação de documentos, avança o 'Correio da Manhã'

O antigo jogador Mário Loja pediu ao Tribunal Judicial da Comarca do Porto que avance com um "procedimento criminal" contra o Benfica, por "falsificação de documentos e frustração de créditos". Em causa está o facto de o Benfica ter garantido que nada deve ao Boavista pela transferência do avançado Petar Musa. Por decisão judicial, as águias estão obrigadas a reter qualquer verba destinada ao clube do Bessa, avança o 'Correio da Manhã'