Benfica afasta contratação de figurantes

O Benfica assegurou este sábado que não irá contratar figurantes, se a gala de 118.º aniversário se realizar. Depois da Egor , empresa de recutamento que classificou como falsas as noticias que circularam, de que estaria a contratar figurante, os encarnados divulgaram um comunicado em que deixaram claro que a realizaçãoo desse evento não está sequer assegurado. "Essa decisão será tomada durante o mês de janeiro, de acordo com a evolução da situação pandémica em Portugal", referem as águias."Sobre informações falsas que circularam durante o dia de hoje, o Sport Lisboa e Benfica esclarece:1- Atendendo à atual situação de pandemia, não está ainda definida a realização da tradicional gala anual de aniversário do clube. Essa decisão será tomada durante o mês de janeiro, de acordo com a evolução da situação pandémica em Portugal.2- Se porventura, tal como desejamos, for possível realizar esta tradicional celebração de benfiquismo – que muito nos orgulha pelo significado histórico que encerra –, não serão contratados quaisquer figurantes, pelo que são totalmente infundadas as informações que apontam em sentido contrário."