Benfica afina detalhes antes do jogo com o PSG

(Quase) Na máxima força: assim está o Benfica na véspera de receber o PSG na 3.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões (amanhã, às 20 horas). No treino desta terça-feira, apenas Morato esteve ausente, prosseguindo o trabalho de ginásio que tem vindo a fazer enquanto recupera da lesão ao tornozelo direito, sofrida diante do Casa Pia há cerca de mês e meio.Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o preparador físico Yann-Benjamin Kugel orientou as tropas com alguns alongamentos e exercícios com bola, realizados na plenitude, também, pelos recém-regressados Lucas Veríssimo e João Victor. Depois foi a vez de os adjuntos de Roger Schmidt supervisionarem os jogadores de campo em 'meiinhos', nos últimos minutos a que os jornalistas tiveram acesso.O técnico alemão falará aos microfones do auditório do Benfica Campus pelas 13h00, acompanhado de um jogador.