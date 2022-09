Benfica afina estratégia na véspera de receber Maccabi Haifa

O Benfica realizou esta segunda-feira de manhã o último treino antes da receção ao Maccabi Haifa da 1.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões (amanhã, 20 horas) com três ausências. Morato, Lucas Veríssimo e João Victor continuam a recuperar das respetivas lesões e fizeram trabalho de recuperação no ginásio.Nos primeiros 15 minutos da sessão de trabalho abertos à comunicação social, no Benfica Campus, Schmidt reuniu o grupo para uma pequena palestra. Destaque para Draxler e Brooks, reforços das águias, também treinaram com os companheiros de equipa - podem ser convocados pela primeira vez - além de Rodrigo Pinho, que tem trabalhado com a equipa B tendo bisado no jogo de sábado com o Leixões