Benfica afina últimos detalhes antes do jogo com o Ajax

O Benfica treinou esta manhã no Seixal tendo em vista a preparação da partida da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Ajax. Com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, Nélson Veríssimo orientou o último treino antes de rumar a Amesterdão não podendo contar apenas com Seferovic, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, que continuam lesionados.As águias tem saída agendada para o meio da tarde, depois da habitual conferência de imprensa de antevisão ao encontro da prova milionária (14h15), que para além de declarações do técnico contará também com Darwin.