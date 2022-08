Benfica agenda sessão de autógrafos com dois jogadores para sábado

O Benfica anunciou que sábado (14 horas) vai ter lugar uma sessão de autógrafos com dois jogadores na loja oficial no Estádio da Luz.A equipa encarnada não joga este fim de semana, uma vez que o encontro com o P. Ferreira foi adiado para 30 de agosto (20h15).Terça-feira, às 20 horas, o Benfica recebe o Dínamo Kiev no Estádio da Luz para disputar a 2.ª mão do playoff de apuramento para a Liga dos Campeões. No primeiro jogo, em Lodz, as águias venceram por 0-2.