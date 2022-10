Benfica "aguarda pelo anúncio das condições definitivas" para o jogo com o Caldas

Obras no estádio do Caldas seguem a todo o gás: veja as imagens



O Benfica informou esta quarta-feira que "aguarda pelo anúncio das condições definitivas" para o jogo de sábado, frente ao Caldas, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, para dar início ao processo de vendas de bilhetes.Em comunicado publicado no site oficial, as águias afirmam que assim que "assim que uma decisão final for tomada" irão dar início ao processo de venda de ingressos através do site oficial do clube, seguindo os "moldes habituais".Recorde-se que o Campo da Mata tem sido alvo de melhorias tendo em vista receber esta partida, no sábado."O Sport Lisboa e Benfica esclarece todos os seus associados que aguarda ainda pelo anúncio das condições definitivas relativamente ao jogo para a Taça de Portugal deste sábado, por forma a proceder à venda dos ingressos a que por regulamento tem direito."Assim que uma decisão final for tomada – a qual não envolve qualquer participação do Benfica – os bilhetes para a partida serão colocados à disposição dos Sócios no site oficial do Clube, nos moldes habituais", pode ler-se.