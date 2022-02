Benfica-Ajax vai ter lotação esgotada

A receção do Benfica ao Ajax, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, tem a lotação esgotada. A informação foi avançada pelo clube da Luz, a poucas horas do início do encontro.O apelo de Nélson Veríssimo, na véspera do encontro, para puma forte presença de adeptos parece ter surtido efeito. Ainda assim, apesar deste anúncio, é expectável que existam cadeiras vazias na Luz, tendo em conta que não é certo que todos os adeptos com Red Pass e lugar nas bancadas da Luz marquem presença na partida da Champions.