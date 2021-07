há 2 horas 15:58

Sexto jogo particular das águias

O Benfica defronta hoje o Almería, naquele que será o sexto particular que as águias irão disputar na presente pré-época. Até aqui, o as águias venceram o sp. Covilhã, Farense e Casa Pia, além de terem cedido um empate com o Belenenses SAD e um desaire com a formação secundária das águias.



Uma partida que iremos trazer até si, com acompanhamento ao minuto. Fique por aí!