Benfica altera lista de incritos para a Liga dos Campeões e deixa André Almeida de fora

O Benfica fez alterações à lista de inscritos para a Liga dos Campeões, mercê das saídas e da chegada de reforços à equipa, e André Almeida, que se manteve na Luz depois do fecho do mercado, ficou de fora.Assim, saem das opções do treinador Roger Schmidt André Almeida, Vertonghen, Meite, Weigl e Yaremchuk e entram John Brooks, Aursnes, Draxler, João Victor e Lucas Veríssimo.Recorde-se que o Benfica estreia-se na fase de grupos terça-feira, na Luz, diante do Maccabi Haifa.Samuel Soares*, Vlachodimos, Kokubo*, André Gomes* e Helton Leite.Lucas Veríssimo, João Victor, Gilberto, Grimaldo, Bah, Ristic, Brooks, Otamendi, António Silva* e Morato*.Aursnes, Enzo Fernández, João Mário, Chiquinho, Gil Dias, Paulo Bernardo*, Martim Neto* e Florentino.David Neres, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Rafa Silva, Petar Musa, Henrique Araújo*, Gonçalo Ramos*, Julian Draxler e Diego Moreira.*Jogadores que integram a lista B