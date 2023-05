«Benfica aniquilador, dominante, raçudo»: as reações à vitória das águias frente ao Portimonense

Record falou com conhecidos adeptos do Benfica acerca da vitória (1-5) dos encarnados em casa do Portimonense, a contar para a 32.ª jornada da Liga Bwin.(influencer): "Que saudades que eu tinha deste Benfica aniquilador, dominante, raçudo, a marcar cedo. Para ser mesmo perfeito, só faltou o golo do João Neves, o nosso novo menino de ouro. Ainda nada está ganho mas, de três em três, rumo ao Marquês!"(professor de economia): "Devíamos jogar agora com o Inter, era isto. Voltou o Benfica pressionante, desequilibrador, com grande volume ofensivo, com dinâmica forte. Estamos muito perto. Não me importa se festejamos em Alvalade ou depois, só quero ser campeão."(antigo dirigente): "Foi 'à Benfica'! Viu-se uma bela exibição como aconteceu com o Sp. Braga, a aproximarmo-nos do futebol dos primeiros meses. A goleada podia ter sido ainda maior. Ainda não somos campeões, mas os benfiquistas podem estar eufóricos".