Benfica anuncia assinatura de contrato profissional com João Capucho

O Benfica anunciou esta quinta-feira a assinatura de contrato com João Capucho, jovem que enverga a camisola das águias há 10 temporadas. O lateral-esquerdo atua na equipa de juvenis dos encarnados."É um sentimento de orgulho e satisfação. Estou muito feliz por esta conquista, e tenho de agradecer a toda a gente que me rodeia e ajudou a chegar aqui", frisou Capucho em declarações aos meios de comunicação dos encarnados.O internacional português pelas seleções jovens, de 16 anos, lembrou os primeiros tempos com a camisola que ainda hoje enverga. "Recordo-me de quando fui fazer o meu primeiro treino, na altura, nos Pupilos do Exército. O meu pai avisou-me que o Benfica tinha interesse em mim, fui lá fazer um treino e foi, sem dúvida, um dos melhores momentos da minha vida e que nunca mais esquecerei", sublinhou.