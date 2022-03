Benfica anuncia bilhetes esgotados para a receção ao Liverpool

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou este sábado que os bilhetes para o encontro da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com o Liverpool, estão esgotados. Os ingressos foram colocados à venda há precisamente uma semana, mas esteve suspensa três dias para que os detentores de red pass pudessem exercer o direito de preferência.A formação comandada por Nélson Veríssimo recebe os reds no dia 5 de abril, em jogo que terá início às 20h00. O jogo da segunda mão, em Anfield, realiza-se no dia 13, também às 20h00.