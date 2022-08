Benfica anuncia contratação ao Monaco: «É um clube formador, a prova disso são Renato Sanches e João Félix»

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação do extremo francês ao Monaco que dá pelo nome de Sofiane Dris. O jogador, de apenas 18 anos, vai começar na equipa de sub-23.Nas primeiras palavras de águia ao peito, Dris explicou a opção pelo emblema português. "Estou muito feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional num clube mítico como o Benfica e estou ansioso por usar estas cores e dar tudo. Assim que cheguei, pude constatar que o Benfica é um grande clube, com excelentes infraestruturas, é um clube formador, e a prova disso são Renato Sanches e João Félix. Aqui há tudo para se ter sucesso e agora entendo porque ganharam a Youth League e estão sempre na luta pelo campeonato nacional", explicou em declarações à BTV.O jogador gaulês apontou, segundo as águias, três golos em 17 jogos nos sub-19 do Monaco, e tem como objetivo jogar no Estádio da Luz."Quero muito vestir estas cores e tenho como objetivo trabalhar duro para ir subindo de patamar e alcançar o grande objetivo que é jogar no Estádio da Luz com as cores deste clube mítico", garantiu Dris.