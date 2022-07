Benfica anuncia contratação de internacional português sub-17

O Benfica anunciou contratação de Rodrigo Rêgo, jogador de 17 anos que alinhava no Famalicão. O extremo português, internacional sub-17, não poderia estar mais contente com o novo passo na carreira."É um sentimento de orgulho fazer parte do melhor clube do mundo. Aqui, posso ser muito feliz, estou no sítio ideal para atingir os meus objetivos", frisou à BTV.Rêgo fez a maior parte da formação no FC Porto, clube ao qual esteve ligado entre 2012 e 2021. Para o novo local de treinos, no Seixal, surgiram elogios. "É um sítio espetacular, nunca vi nada assim. É um sítio diferente daquele a que eu estava habituado. Tem tudo o que é preciso para eu crescer enquanto jogador e enquanto pessoa", garantiu o jovem reforço.