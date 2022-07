Benfica anuncia contratação de jovem moçambicano

O Benfica acaba de anunciar a chegada de Momed Ferreira, um jovem avançado de 18 anos que chega aos encarnados proveniente do Liga Desportiva de Maputo. De acordo com as águias, o dianteiro irá ser inicialmente integrado na equipa de Sub-23."Está a ser muito bom. É a minha primeira vez na Europa e ainda me estou a integrar no grupo, a saber como é que as coisas funcionam aqui, a aprender o que o míster tem para dar, para me ensinar. Fazer de mim um jogador que o Benfica irá precisar no futuro", disse, em declarações à BTV, o jovem avançado, que em seguida abordou a forma como foi recebido: "Os colegas são ótimos, receberam-me muito bem. Não tive e espero não ter nenhuma dificuldade".Em jeito de apresentação, Momed Ferreira apresenta-se como um jogador "desequilibrador", que gosta de marcar e de dar a marcar. "Sou um desequilibrador, que gosta de enfrentar, de ir no um para um, ajudar a equipa e fazer o que é importante, assistir e marcar golos", disse.A fechar, o avançado apontou metas para o futuro. "O meu objetivo é o mesmo que o de todos os jogadores do Benfica, chegar à Equipa A. Vou trabalhar e esforçar-me para isso", garantiu.