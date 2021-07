Benfica anuncia contratação para o departamento médico

O Benfica anunciou esta sexta-feira, em comunicado, a contratação de Diogo Gomes para o departamento médico do futebol profissional do clube, onde vai exercer funções de coordenação.





Diogo Gomes, de 32 anos, é mestre em Medicina e tem ainda uma pós-graduação em Medicina Desportiva, tendo já trabalho noutros clubes portugueses, como o P. Ferreira, o Sp. Braga e o Famalicão.Os encarnados revelaram ainda que Ricardo Antunes passa a ser o diretor do referido departamento médico."Diogo Gomes, 32 anos, passa a integrar a partir de hoje o Departamento Médico do Futebol Profissional do Sport Lisboa e Benfica, exercendo funções de coordenação.Mestre em Medicina e pós-graduado em Medicina Desportiva pela Universidade do Porto, trabalhou no Paços de Ferreira, no Sporting de Braga e foi ainda responsável clínico do Famalicão nas duas últimas temporadas.Ricardo Antunes, há 12 anos no Benfica, é o Diretor do Departamento Médico do Futebol do Sport Lisboa e Benfica."