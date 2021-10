Benfica anuncia investigação interna para apurar se houve ajudas a Vieira para vender ações da SAD

O Benfica anunciou este sábado que vai levar a cabo um processo de averiguação interna, no sentido de apurar se houve, ou não, envolvimento de pessoas do clube "num alegado negócio respeitante à transação de participações qualificadas da SAD".





A notícia foi avançada pelo jornal 'Nascer do Sol', segundo a qual Luís Filipe Vieira teria contado com a ajuda de dois colaboradores (Hugo Ribeiro, diretor do departamento internacional, e Carlos Janela, assessor de comunicação da SAD), no sentido de secretamente reunir 25% do capital da Benfica SAD para o vender ao investidor norte-americano John Textor, prometendo-lhes elevadas comissões depois de o negócio se concretizar."Tendo em conta as recentes notícias vindas a público, o Sport Lisboa e Benfica informa que vai iniciar, de imediato, um processo de averiguação interno quanto ao possível envolvimento de dois colaboradores seus num alegado negócio respeitante à transação de participações qualificadas da sua SAD", ecsreve o Benfica, em comunicado.