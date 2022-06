Benfica anuncia lançamento de Fan Token

O Benfica anunciou esta terça-feira que vai lançar um Fan Token na app Socios.com, depois de Domingos Soares Oliveira já ter avançado com a aposta do clube no final do mês de maio. "Os detentores de Fan Tokens também receberão prémios digitais exclusivos, incluindo NFTs, além de artigos de merchandising e camisolas de jogo", explicam os encarnados no seu site oficial, não divulgando os detalhes de lançamento."O Benfica está constantemente focado em procurar e entregar uma experiência positiva à nossa enorme massa de fãs global, que inclui Sócios e adeptos. Temos estado muito atentos aos ativos digitais, um mercado que tem sido influente no nosso setor nos últimos tempos. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Sócios.com, o parceiro ideal para desenvolver os nossos Tokens e para aproximar a família Benfica em todo o mundo", afirmou Soares de Oliveira, CEO do Benfica.O Benfica segue-se assim ao que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o FC Porto fizeram, lançando um fan token. Assim como já aconteceu em toda a Europa, o setor cripto já começou a assinar acordos com entidades ligadas ao futebol português. Antes do contrato da FPF com a Socios.com, a estreia coube ao Estrela da Amadora, que foi o primeiro clube de futebol português a lançar um fan token, em parceria com a plataforma BetsPlayer.