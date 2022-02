Benfica anuncia os nomeados para os Galardões Cosme Damião

Rafa, Darwin, Vlachodimos, Otamendi e Vertonghen são os nomeados para Futebolista Masculino do Ano, enquanto Gonçalo Ramos, Morato e Paulo Bernardo são os nomeados para o prémio Revelação Futebol Masculino nos Galardões Cosme Damião, que serão entregues no âmbito do 118.º aniversário do Benfica.São 30 candidatos que se distinguiram em 2021, distribuídos por oito categorias distintas: Revelação Futebol Masculino, Revelação Futebol Feminino, Revelação Modalidades, Modalidade, Atleta de Alta Competição, Treinador do Ano, Futebolista do Ano Masculino e Futebolista do Ano Feminino.Os benfiquistas podem votar até às 19h04 de dia 25 de fevereiro, sendo a votação exclusiva a registados no site oficial. Eis a lista completa dos nomeados:RafaDarwinOdysseasOtamendiVertonghenGonçalo RamosMoratoPaulo BernardoFrancisca NazarethLúcia AlvesBeatriz CameirãoJosé Miranda (Hóquei em patins masculino)Silvestre (Futsal masculino)Mariana Silva (Basquetebol feminino)Inês Severino (Hóquei em patins feminino)Voleibol masculinoBasquetebol femininoFutsal femininoHóquei femininoAtletismo masculinoPedro Pichardo (Triplo salto)Fernando Pimenta (Canoagem)Joana Soeiro (Basquetebol feminino)Eugénio Rodrigues (Basquetebol feminino)Marcel Matz (Voleibol masculino)Filipa Patão (Futebol feminino)