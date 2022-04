Benfica anuncia princípio de acordo com Schmidt

O Benfica anunciou esta quarta-feira, em comunicado à CMVM, que "estão a decorrer negociações e existe um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt".Tal como adiantara na edição de hoje , dois representantes dos encarnados viajaram logo pela manhã para a Alemanha de forma a reunir com o técnico escolhido para suceder a Nélson Veríssimo e formalizar a assinatura do contrato, que será válido por duas temporadas com mais uma de opção. O acordo entre as partes há muito que está apalavrado, pelo que hoje era apenas uma questão de acertar os últimos detalhes e colocar então o ‘preto no branco’.Roger Schmidt, de 55 anos, já trabalha em conjunto com a estrutura do futebol das águias, definindo os alvos pretendidos no próximo mercado para reforçar o plantel (o brasileiro Neres, do Shakhtar Donetsk é um bom exemplo disso mesmo). O técnico do PSV já conquistou nesta época a Supertaça e a Taça da Holanda, mantendo a esperança de recuperar os quatro pontos de atraso para o Ajax, líder do campeonato, nas quatro jornadas que faltam disputar.O primeiro encontro entre Rui Costa e Lourenço Pereira Coelho, respetivamente presidente e homem forte para o futebol do Benfica, com Roger Schmidt decorreu em Eindhoven, em fevereiro. Logo na altura os dirigentes ficaram bastante satisfeitos com o que ouviram do treinador alemão, ficando ambos entusiasmados com as ideias de Schmidt. Defensor de um estilo atraente, ofensivo e que garante muitos golos às suas equipas – médias superiores a dois golos marcados por jogo nas duas épocas no PSV (mas superior a um golo sofrido) –, o técnico privilegia a vertente física já que exige uma pressão forte e constante de forma a recuperar depressa a posse de bola."Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que estão a decorrer negociações e existe um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt, a qual ainda não se encontra formalizada".