O Benfica comunicou esta quinta-feira à CMVM um princípio de acordo com o River Plate por Enzo Fernández. As águias avançam para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos do médio argentino, de 21 anos, por 10 milhões de euros, ao qual podem acrescer 8 milhões em variáveis."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa chegou a um princípio de acordo com o River Plate para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos do jogador Enzo Fernández, pelo montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros), ao qual poderá acrescer um valor variável de € 8.000.000 (oito milhões de euros)", pode ler-se no comunicado.Tal comojá avançara, o médio tem à espera um contrato de cinco anos, mas há um ‘pormaior’ ainda por definir: a data da chegada de Enzo Fernández. O clube da Luz quer contar com o médio já, mas o centrocampista pretende deixar a Argentina só após o River Plate concluir a participação na Taça Libertadores. No entanto, o Benfica vai fazer de tudo para convencer o jogador a mudar de ideias. Face ao valor desembolsado e à importância que o médio terá no plantel, a estrutura encarnada não quer esperar pelo inverno para dar este presente a Roger Schmidt.