Benfica anuncia que bilhetes para jogo com o Barcelona esgotaram

O Benfica anunciou, esta sexta-feira que os bilhetes para a partida da segunda jornada da Liga dos Campeões, frente ao Barcelona, esgotaram. O jogo terá lugar no Estádio da Luz, no próximo dia 29, pelas 20H00.





As águias, que empataram (0-0) no primeiro jogo da competição no terreno do Dínamo Kiev, procuram alcançar a primeira vitória na edição desta temporada da Champions.Recorde-se que os critérios de lotação definidos pela DGS, devido à pandemia da Covid-19, limitam a capacidade do estádio a apenas 50%.