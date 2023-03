Benfica anuncia que Gonçalo Guedes foi operado "com sucesso"

O Benfica anunciou este domingo que Gonçalo Guedes foi operado "com sucesso". Comoantecipou, o internacional português irá falhar entre 4 a 6 semanas de competição."Gonçalo Guedes foi submetido, com sucesso, neste domingo, dia 12 de março, a cirurgia artroscópica do joelho esquerdo. A intervenção decorreu no Hospital da Luz, em Oeiras, conduzida pela equipa médica do Clube", pode ler-se na curta nota emitida no site oficial dos encarnados.O avançado emprestado pelo Wolverhampton desde janeiro ao Benfica até ao final da temporada soma dois golos e uma assistência em oito encontros oficiais. Fez a última aparição em Vizela, a 25 de fevereiro.Roger Schmidt revelou em conferência de imprensa que Guedes já havia mostrado problemas no local há algumas semanas. "O Gonçalo voltou [ao Benfica], vinha motivado para jogar pelo seu clube, entrosou-se bem, fez bons jogos. Tínhamos alguns problemas, estava com problemas com o joelho há algumas semanas e chegou a um ponto em que não podia continuar. A decisão do departamento médico e do jogador foi a operação. Não sou perito, mas penso que está fora 4 a 6 semanas", frisou o técnico alemão.