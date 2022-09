Benfica anuncia que lugares corporate estão esgotados para esta época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta quinta-feira que os lugares corporate do Estádio da Luz para esta época estão esgotados.Segundo comunicado das águias, foram vendidos, em tempo recorde, "2906 lugares de empresas, 1713 lugares de camarote e 1193 executive seats".De resto, as águias revelam ainda que já foi lançada uma "lista de espera" para a temporada 2023/24, com o objetivo de vender os lugares em questão.