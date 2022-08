Benfica anuncia que os Red Pass estão esgotados para esta época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou este sábado que os Red Pass colocados à venda estão todos vendidos e não há mais lugares de época para comercializar em 2022/23. Segundo o clube da Luz, foi atingida a meta dos 45 mil bilhetes de época vendidos."A compra de Red Pass deixa agora de ser possível, para que, jogo a jogo, haja disponibilidade de lugares no Estádio da Luz para os sócios do Benfica adquirirem o seu bilhete. Está a ser criada uma lista de espera para os sócios que não têm lugar de época e que queiram reservar antecipadamente o seu Red Pass para a época 2023/24, e brevemente serão dadas todas as informações sobre a mesma", pode ler-se em comunicado.Em 2019, o Benfica anunciara ter batido o recorde de Red Pass vendidos, superando a barreira dos 45 mil bilhetes vendidos. O Estádio da Luz tem a capacidade para 65.642 espectadores.