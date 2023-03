Benfica anuncia que vai nascer um hotel na antiga sede do clube

O Benfica anunciou esta sexta-feira que vai nascer um hotel na antiga sede do clube, na rua Jardim do Regedor, em Lisboa, que hoje é uma loja das águias.O clube da Luz cedeu o imóvel à Fundação Benfica que assinou uma parceria com a FLH Hotels, do grupo Feelslikehome, para erigir um hotel cuja temática será a história das águias: o 1904 Benfica Hotel."É uma sede histórica, está numa zona histórica da cidade. Está em cima das Portas de Santo Antão. É uma alma turística de Lisboa. Vamos fazer uma requalificação dentro da própria requalificação que Lisboa está a ter", garantiu Carlos Moia, presidente da Fundação Benfica, à BTV.