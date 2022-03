Benfica anuncia 'Quiz Night' no Museu Cosme Damião

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica divulgou que vai ter lugar, esta sexta-feira (4 de março) pelas 21h00, a 'Quiz Night no Museu Benfica - Cosme Damião', destinada "às pessoas interessadas na história do clube e que queiram colocar os seus conhecimentos à prova"A atividade, inserida na semana do 118.º aniversário das águias, realiza-se "pela segunda vez e desafia os 'campeões em título', a equipa vencedora da 1.ª edição, realizada em fevereiro de 2020".Pode consultar aqui a lista completa dos vencedores dos galardões Cosme Damião, entregues na noite desta quinta-feira.