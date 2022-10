Benfica anuncia renovações de contrato com Diogo Prioste e Hugo Félix

O Benfica anunciou esta quinta-feira as renovações de contrato com Diogo Prioste e Hugo Félix. A duração dos novos vínculos não foi revelada.Na assinatura que contou com a presença do presidente Rui Costa, o primeiro, médio português, de 18 anos, e de águia ao peito desde 2010, mostrou-se feliz pela confiança."Estou muito feliz e orgulhoso por poder continuar a representar este grande clube. Agradeço ao Benfica por esta oportunidade, vou continuar a esforçar-me e a dar tudo por este clube por muitos anos", vincou Prioste à BTV.Já o segundo, irmão de João Félix, está na oitava temporada com a camisola do Benfica e traçou o objetivo em mente. "É muito bom [renovar o contrato], um sentimento de orgulho. Estou muito feliz por ficar vinculado a este clube por mais alguns anos. O meu sonho e grande objetivo é jogar neste estádio cheio", explicou Félix.