Benfica anuncia saída de Diogo Gonçalves para o Copenhaga

O Benfica anunciou a saída em definitivo de Diogo Gonçalves para o Copenhaga, da Dinamarca. As águias despedem-se de um jogador que fez a formação no clube e que contou com duas passagens pela equipa principal.O futebolista alentejano, de 25 anos, somou 20 presenças oficiais e um golo esta temporada."O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o FC Copenhaga, da Dinamarca, para a cedência, a título definitivo, do futebolista Diogo Gonçalves.O atleta chegou ao Benfica em 2008/09 e passou por todos os escalões da Formação até se estrear pela equipa principal em 2017/18 frente ao SC Braga, em 9 de agosto de 2017.Por empréstimo das águias, Diogo Gonçalves alinhou por Nottingham Forest e Famalicão, respetivamente, nas temporadas 2018/19 e 2019/20. Na época 2020/21 regressou à casa-mãe.O médio/extremo atuou em 98 ocasiões pela equipa principal do Benfica, pela qual apontou três golos.O SL Benfica deseja as maiores felicidades ao jogador para esta nova fase da sua carreira.OBRIGADO, DIOGO GONÇALVES!"