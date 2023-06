Benfica anuncia saída de Vítor Dimas

O Benfica oficializou esta quinta-feira a saída do treinador de guarda-redes, Vítor Dimas que estava há duas épocas no clube.O técnico iniciou as suas funções nos sub-23 e progrediu para a equipa B, contribuindo para as conquistas da UEFA Youth League em 2021/22 e da Taça Intercontinental de sub-20."O Sport Lisboa e Benfica agradece o seu excelente trabalho e deseja sinceros votos de sucesso nos seus desafios futuros", explicam os encarnados, no seu site.