Benfica anuncia saídas de Filipe Coelho e Vítor Couto

O Benfica anunciou, esta terça-feira, as saídas de Filipe Coelho, que esta época orientou os juniores, e Vítor Couto, o seu adjunto, cenário que já tinha sido adiantado porOs dois treinadores, de resto, já se tinham despedido do clube da Luz. "Uma vida de crescimento em conjunto. Termina um ciclo na minha carreira que me deu tanto e onde dar o máximo era o mínimo para tamanha exigência! Um obrigado honesto a todos os que se cruzaram comigo ao longo destes 17 anos. São tantos e vocês sabem! Continuo a acreditar que os melhores avaliadores do nosso trabalho são os jogadores! A vocês, o maior obrigado por me fazerem crescer!", escreveu Filipe Coelho nas redes sociais."Sacrifícios pessoais, amor à causa, muitas gerações de atletas, muitos colegas, alguns anos piores, muitos sucessos depois, acabou", atirou Vítor Couto.