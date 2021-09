Benfica anuncia ter mais de 244 mil sócios

O Benfica anunciou que conta com um pouco mais de 244 mil sócios, não tendo praticamente caído o número num ano marcado pela pandemia.





"A 30 de junho de 2021 o clube tem 244.065 sócios ativos, uma diminuição de apenas 0,5%, menos 1.125 sócios, face ao período homólogo (30 de junho de 2020: 245.190). Esta diminuição deve-se essencialmente à situação pandémica e à ausência de público nos jogos das equipas do Sport Lisboa e Benfica", revelaram as águias no Relatório e Contas."As quotizações ascendem 16.2 milhões de euros" e apenas caíram pouco mais de 1 milhão de euros numa época. "Refira-se que este excelente resultado deve-se sobretudo à fidelização e resiliência dos sócios do Sport Lisboa e Benfica, mas também à criação de novas formas de associação como o Sócio Família e o Sócio Sub 23 que permitem soluções mais vantajosas e económicas aos nossos Associados", adiantaram os encarnados.