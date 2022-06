Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfica ao ataque no mercado: segundo maior investimento dos últimos cinco anos à vista Com Enzo Fernández, gastos do clube da Luz neste defeso sobem para 38,5 milhões de euros... e não ficarão por aqui





• Foto: Getty Images