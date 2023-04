Benfica aplica 'chapa 6' ao Ouriense e fica a um ponto do título

O Benfica recebeu e 'atropelou' o Ouriense por 6-0, com golos de Jéssica Silva, Ana Vitória, Cloé Lacasse (2) e Kika Nazareth, na 19.ª jornada da Liga Feminina. As encarnadas entraram no jogo a todo o gás e adiantaram-se desde muito cedo no marcador com Jéssica Silva e Ana Vitória a concretizarem dois golos em 13 minutos. Ainda antes do intervalo, o Benfica ampliou a vantagem para 3-0 por intermédio de Carole Costa.Na segunda parte, as águias não prescindiram do faro de golo embora o resultado fosse confortável. Ao minuto 52', Cloe Lacasse fez abanar as redes pela quarta vez e voltou a marcar aos 67' na conversão de um penálti. A canadiana esteve em grande destaque no duelo e chegou à marca dos 20 golos na competição. Kika Nazareth, internacional portuguesa, fechou o marcador.A equipa do Benfica colocou-se assim em boa posição de conquistar o tricampeonato nacional, ficando apenas a um empate deste feito. Na próxima jornada, as encarnadas deslocam-se ao terreno do Valadares Gaia.