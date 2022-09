Benfica aponta "erro grosseiro" na expulsão de Gonçalo Ramos e fala em "silêncio ensurdecedor" do VAR

Menos de 24 horas depois do suado triunfo diante do Vizela (2-1), o Benfica fez uso da sua newsletter diária para deixar críticas à arbitragem do encontro, particularmente no lance que originou o segundo amarelo e a consequente expulsão de Gonçalo Ramos. Os encarnados pediram penálti e Fábio Veríssimo considerou ter havido simulação por parte do jogador das águias."Não fosse a decisão incompreensível de Fábio Veríssimo e o aparente silêncio ensurdecedor de António Nobre, no videoárbitro, no lance de falta para grande penalidade sobre Gonçalo Ramos e a vantagem no marcador poderia ter sido alcançada mais cedo", explica o clube da Luz.Depois, o Benfica deixa críticas ao videoárbitro. "O VAR veio para melhorar o futebol, não para acrescentar polémica. Não se entende a inação do VAR num lance como este sobre Gonçalo Ramos, no qual é evidente para todos que se justificaria a intervenção pronta e imediata. Ao não fazê-lo, está a desvirtuar a sua própria identidade e existência. Erros grosseiros como este, em que um árbitro consegue transformar um penálti numa expulsão, não podem ser ignorados."