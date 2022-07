Benfica apontado como um dos interessados em jovem avançado italiano

A 'Sky Sport Italia' avançou na noite desta terça-feira que o Benfica é um dos interessados em Tommaso Mancini, jovem avançado italiano de 17 anos, que é comparado a Ibrahimovic pelo aspeto físico e caráter.Também Sevilha e Milan seguem com atenção o jogador, que tem mais um ano de contrato com o Vincenza, emblema italiano que atua na Serie B (2.ª divisão do país).Apesar dos 17 anos, Mancini - que completa os 18 anos no dia 23 - já atuou pelos Sub-19 de Itália e estreou-se na formação principal do Vicenza com 16 anos. Na última época realizou mesmo nove jogos pelo emblema transalpino, sem qualquer golo marcado.O Milan é, ainda assim, o clube melhor posicionado para concretizar a aquisição de Tommaso Mancini, com a mesma fonte a dar conta de que Paolo Maldini, diretor-desportivo dos rossoneri, esteve reunido com o pai e com o agente Beppe Bozzo do jogador para fechar a transferência, mas ainda nada se concretizou.