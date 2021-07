Benfica divulga calendário de jogos da pré-época

Benfica anunciou os adversários para os jogos de pré-época. O Lille é um dos adversários. O primeiro jogo terá lugar sábado (10 horas) no campo número 1 do Benfica Campus, frente ao Benfica B.





Seguem-se mais seis desafios de preparação, alguns incluídos no Torneio do Algarve, e há um último agendado para 25 de junho, com adversário a designar. Esse encontro marcará o regresso da equipa comandada por Jorge Jesus ao Estádio da Luz.Benfica-Benfica B (3 de julho), Benfica CampusBenfica-SC Covilhã (7 de julho), Benfica CampusBenfica-Farense (10 de julho), Benfica CampusBenfica-Belenenses SA (13 de julho), Benfica CampusBenfica-KAA Gent (16 de julho), Estádio AlgarveBenfica-Boavista (18 de julho), Estádio do AlgarveBenfica-Lille OSC ( 22 de julho), Estádio do AlgarveBenfica-adversário a designar (25 de julho), Estádio da Luz