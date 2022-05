Benfica apresenta queixa contra Fábio Cardoso, Manafá, Otávio e Diogo Costa

O Benfica vai apresentar queixa contra Fábio Cardoso, Otávio, Manafá e Diogo Costa por cânticos insultuosos, apurou. Tendo em conta que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não abriu um processo, as águias decidiram avançar com uma exposição. No que toca aos três primeiros jogadores, entoaram "Filhos da p... SLB" num vídeo em direto no Instagram de Otávio, ao passo que no caso do guarda-redes os insultos terão sido proferidos noutras circunstâncias da festa do título portista.De acordo com a alínea b do artigo 158º, do Regulamento Disciplinar da Liga, referente às Infrações Disciplinares Graves, os jogadores que "usem expressões, verbalmente ou por escrito, ou façam gestos de caráter injurioso, difamatório ou grosseiro" contra "pessoas singulares ou coletivas, ou respetivos órgãos integrados na FPF ou na Liga" arriscam suspensão "entre o mínimo de um e o máximo de quatro jogos", além de poderem levar uma multa.