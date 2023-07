Benfica arranca pré-época: Schmidt e jogadores dão pontapé de saída no Seixal

O Benfica regressou esta quarta-feira ao trabalho para o arranque da pré-época , com os jogadores a realizarem exames médicos e testes físicos (distribuídos por grupos, os atletas vão submeter-se a avaliações clínicas no Hospital da Luz e no Benfica Campus).Roger Schmidt, treinador dos campeões nacionais, entrou sorridente no centro de treinos do Seixal às 8h45, depois de Henrique Araújo - o primeiro jogador a chegar -, Paulo Bernardo, Meité, Ristic, Musa e João Victor. Gonçalo Ramos, David Neres, Lucas Veríssimo, Florentino Luís, Morato e o guarda-redes André Gomes chegaram entretanto. Rui Costa e Luisão também estão no Benfica Campus.Depois dos primeiros dias dedicados a avaliação médica e física, a equipa viaja já no domingo para Inglaterra, onde volta a estagiar no St. George's Park e terá o primeiro particular, a 12 de julho, com o Southampton, despromovido da Premier League na última temporada.Depois do estágio em Inglaterra, o Benfica desloca-se à Suíça, para um jogo com o Basileia, em 16 de julho, no St. Jakob Park, às 16 horas locais (15 em Lisboa), seguindo-se em 20 e 21 de julho a participação no Troféu do Algarve.Aí, a equipa encarnada defrontará os sauditas do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e no seguinte os espanhóis do Celta de Vigo, ambos a partir das 20H30 no Estádio do Algarve.Já após o Troféu do Algarve, o Benfica defronta o Feyenoord, em 30 de julho, no Estádio De Kuip, em Roterdão, às 16 horas locais (15 em Lisboa), e, posteriormente, disputará ainda a Eusébio Cup, em data e perante adversário a designar.A Supertaça Cândido de Oliveira marca o arranque da época, em 8 ou 9 de agosto, num jogo em que os campeões defrontam o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal em 2022/23.(notícia atualizada às 10h31 com mais jogadores)