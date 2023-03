Benfica arranca venda de ingressos para o clássico com o FC Porto na sexta-feira

A comercialização de bilhetes para o Benfica-FC Porto, por parte das águias, arranca já esta sexta-feira, a partir das 10 horas, apenas para sócios com as quotas em dia pelos encarnados. As casas do clube, em Portugal ou no estrangeiro, com bilhética, serão um dos pontos de venda.Os ingressos oscilam entre os 25 e os 75 euros.Recorde-se que o clássico da 27ª jornada da Liga Bwin, no Estádio da Luz, está agendado para 7 de abril, às 18 horas.