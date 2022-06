Benfica arrasa arbitragem do jogo com o Nun'Álvares: «Mais um erro claro»

O Benfica recorreu este domingo ao Twitter para contestar a arbitragem do 2.º jogo da final do campeonato de futsal feminino frente ao Nun'Álvares, em que as águias foram derrotadas esta manhã por 2-1, depois de terem vencido a primeira partida , que também ficou marcada pela revolta dos adeptos após o apito final."Melhor arbitragem precisa-se. O jogo 2 da final do campeonato de futsal feminino entre o Nun'Álvares e o Sport Lisboa e Benfica fica marcado por mais um erro claro de arbitragem. A nossa guarda-redes Ana Catarina sofreu falta no lance que origina o segundo golo adversário. Depois de um golo anulado a poucos segundos do fim no jogo 1 desta final na Luz, este domingo assistimos a mais uma decisão que não está consentânea com a qualidade das outras duas equipas que estão em campo", criticam as águias.O 3.º jogo da final joga-se na quinta-feira, dia 16, pelas 17h.