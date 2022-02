Benfica arrasa Conselho de Disciplina: «É demasiado contorcionismo para atenuar ato inaceitável»

O Benfica voltou esta sexta-feira às duras críticas ao Conselho de Disciplina a propósito do acórdão sobre o caso decorrido após o jogo entre as equipas B de Benfica e FC Porto da época passada . Na newsletter diária, os encarnados falam em "contorcionismo" e sublinham que "este caso é só mais um a comprovar que o Benfica teve razão ao pedir a dissolução deste Conselho de Disciplina"."Consideramos inenarrável e repudiamos veementemente o acórdão do Conselho de Disciplina sobre o caso decorrido após o jogo entre as equipas B de Benfica e FC Porto em maio passado. A argumentação usada para reduzir a uma tentativa o que, aos olhos de todos, foi evidentemente uma agressão é ridícula. Diz o Conselho de Disciplina que, não havendo dolo, a agressão não passa de uma tentativa. Ou seja, é como quem diz que até houve agressão, mas sem consequências, logo a agressão, que de facto aconteceu, ficou-se pela tentativa. É demasiado contorcionismo para atenuar um ato inaceitável. Este caso é só mais um a comprovar que o Benfica teve razão ao pedir a dissolução deste Conselho de Disciplina", pode ler-se.