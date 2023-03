Benfica assina acordo para abrir escola de futebol na Lituânia

O Benfica anunciou ter levado a cabo uma parceria com a Ateitis futbolo akademija com o objetivo de abrir a primeira escola de futebol na Lituânia, mais propriamente em Vilnius, a capital daquele país. O início de atividade está perspetivado para setembro deste ano."Benfica e Ateitis futbolo akademija já colaboram desde 2022, tendo, desde então, promovido a realização de vários Campos de Futebol com a metodologia Benfica. Esta parceria entra agora numa nova fase, e a Benfica Escola de Futebol terá a denominação de 'Benfica – Ateitis futbolo akademija', a qual procurará dar formação a atletas entre os 3 e os 15 anos", informou o Benfica através do site oficial, garantindo um treinador das águias em permanência na coordenação da academia.