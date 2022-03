Benfica assina contrato com Tomás Oliveira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta segunda-feira que assinou um contrato de formação com Tomás Oliveira, defesa português que veste de encarnado desde 2020.Antes de ingressar nas águias, Oliveira representou o V. Guimarães, a Casa do Benfica de Viseu e a Escola Diogo Cão.O lateral-direito, de 14 anos, tem Nicolás Otamendi como "jogador favorito por ser um jogador à Benfica".Tomás Oliveira já é internacional sub-15 por Portugal e alinha nos iniciados do Benfica.