Benfica assina contrato de formação com jovem defesa/médio de 14 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica revelou esta quinta-feira ter assinado um contrato de formação com Sandro Santo, defesa/médio de 14 anos.Iniciado de 2.º ano (sub-15), o jogador vive a 7.ª temporada ao serviço dos encarnados e nunca atuou oficialmente por outro clube.Esta temporada já fez dez jogos e apontou um golo no Campeonato Nacional de sub-15, e no Torneio Extraordinário de sub-17 esteve numa partida.Sandro soma uma internacionalização pela seleção de sub-15.