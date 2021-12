Benfica assina contrato de formação com jovem extremo de 14 anos

O Benfica assinou um contrarto de formação com Enzo Mikael Silva Barros, extremo de 14 anos.Iniciado sub-15 (2.º ano), o jovem jogador vive a 9.ª época a competir oficialmente com os encarnados e nunca jogou por outro clube.Esta época alinhou no Campeonato Distrital de Juniores C 1.ª Divisão (um jogo, um golo), no Campeonato Nacional sub-15 (sete jogos, um golo) e no Torneio Extraordinário de Juvenis (quatro jogos, três golos).